Rusija: preprečili smo napad ukrajinskih dronov na Moskvo #vŽivo

Pomembnejši dogodki dneva



6.29 Moskva odbila napad dveh ukrajinskih dronov, poročajo ruske agencije

Dve brezpilotni letali, ki ju je izstrelila Ukrajina, sta v ponedeljek zgodaj napadli Moskvo, a sta bila prestreženi in uničeni, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

⚡️Explosions reported in Moscow, mayor claims drone attack.



Russia's Defense Ministry reported on its Telegram channel that two drones hit central Moscow in the early hours of July 24.



Photo: UNIAN/Telegram pic.twitter.com/ZAsT1tIM7B