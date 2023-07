Rusi: Razumemo zaskrbljenost Afrike #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija razume zaskrbljenost afriških držav glede žita, je v petek dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin, potem ko je Moskva v ponedeljek odstopila od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja. Dodal je, da so glede obnovitve sporazuma zdaj na potezi Združeni narodi, na odziv katerih čaka Rusija.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



10.42 Rusija trdi, da razume zaskrbljenost afriških držav

"Razumemo morebitno zaskrbljenost naših afriških prijateljev," je v petek dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin in dodal, da bo Rusija to upoštevala. Zatrdil je, da bodo na rusko-afriškem vrhu konec julija v Sankt Peterburgu afriške partnerice Rusije dobile potrebna zagotovila, povezana z njihovimi potrebami po kmetijskih proizvodih na čelu z žitom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po njegovih besedah so glede obnovitve sporazuma o izvozu žita in vrnitve Rusije k njegovemu izvajanju zdaj na potezi ZN. "Žogica je na strani naših partnerjev, s katerimi smo sodelovali," je dejal in pojasnil, da v Moskvi čakajo na njihov odziv. ZN od ruskega odstopa od sporazuma opozarjajo, da bo ta odločitev prizadela milijone ljudi, zlasti na globalnem jugu.