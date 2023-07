Iz ZDA v Ukrajino nove zaloge vojaške opreme #vŽivo

ZDA so Ukrajini namenile dodatno vojaško pomoč v vrednosti 400 milijonov dolarjev, je v torek sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. To je že 43. sveženj vojaške pomoči Ukrajini iz ZDA.

Poudarki dneva:



7.20 ZDA Ukrajini namenile še za 400 milijonov dolarjev vojaške pomoči

ZDA so Ukrajini namenile dodatno vojaško pomoč v vrednosti 400 milijonov dolarjev, je v torek sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken.

To je že 43. sveženj vojaške pomoči Ukrajini iz ZDA, ki vključuje strelivo za zračno obrambo, topniške granate, oklepna vozila in protioklepne zmogljivosti ter drugo opremo.

"Ukrajinci še naprej pogumno branijo svojo državo pred rusko agresijo, medtem ko Rusija nadaljuje svoje neizprosne in zlobne napade, v katerih ubija ukrajinske civiliste in uničuje civilno infrastrukturo. Ukrajinski pogum še naprej navdihuje svet," je sporočil Blinken.

Po umiku iz pobude za črnomorsko žito Rusija še naprej napada ukrajinska pristanišča in infrastrukturo za prevoz žita, tudi v Odesi, je opozoril. "Rusija bi lahko to vojno kadarkoli končala, če bi umaknila svoje sile iz Ukrajine ter končala brutalne napade na ukrajinska mesta in ljudi. Dokler tega ne stori, bodo ZDA ter naši zavezniki in partnerji enotni z Ukrajino," je dodal Blinken.