Tudi YouTube (začasno) zaprl Trumpov kanal

Spletna platforma YouTube, ki je v lasti Googla, je v torek začasno zaprla kanal ameriškega predsednika Donalda Trumpa in odstranila video, ki spodbuja nasilje. YouTube se je tako pridružil drugim družbenim medijem, ki so po napadu na ameriški kongres pretekli teden zaprli Trumpove račune.

Trump je ostal brez dostopa do večine družbenih medijev, ki jih je ves mandat izkoriščal za svojo propagando, po napadu množice njegovih privržencev na Kapitol, kjer so preteklo sredo formalno potrjevali volilno zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah, piše STA.

Spletne platforme so opozorile, da bi lahko Trump svoje račune izkoristil za podpihovanje nemirov pred in med Bidnovo inavguracijo 20. januarja.

"V luči skrbi glede mogočega nasilja smo zaradi kršitve naših pravil odstranili novo vsebino, ki je bila naložena na kanal Donalda J. Trumpa," so sporočili iz YouTuba in dodali, da so za najmanj sedem dni preprečili nalaganje novih vsebin, piše STA.

Onemogočili tudi komentiranje na Trumpovem kanalu

Prav tako so iz varnostnih razlogov za nedoločen čas onemogočili komentiranje na Trumpovem kanalu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Facebook je pretekli teden po vdoru v ameriški kongres začasno zaprl Trumpova računa na Facebooku in Instagramu. Facebookov šef Mark Zuckerberg je ob tem dejal, da je Trump uporabljal platformo za spodbujanje nasilja, in izrazil zaskrbljenost, da bo to počel še naprej.

Twitter je šel še korak dlje in izbrisal Trumpov račun, s čimer je odhajajočega predsednika prikrajšal za njegovo najljubše družbeno omrežje. Pred tem je številne njegove tvite, v katerih je izpodbijal izid novembrskih volitev, označil z opozorilom, še piše STA.

