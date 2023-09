Tudi Nizozemci preizkušajo Pipistrelovo letalo

Nizozemska letalska družba KLM Royal Dutch Airlines v sodelovanju z združenjem Electric Flying Connection preizkuša električno letalo slovenskega podjetja Pipistrel velis electro. Kot so sporočili, letala vsaj za zdaj ne bodo vključili v redno floto, a so prepričani, da bodo električna letala nepogrešljiv del prihodnjega razvoja letalstva.

Osemnajst učnih poletov so opravili v ponedeljek in torek v sodelovanju z gostujočimi strokovnjaki. "Ti testni poleti so nam omogočili edinstven vpogled v celoten sistem logistike električnega letenja in izzive, ki jih takšno letenje predstavlja," so v KLM zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Velis electro Foto: Pipistrel

Električno letenje bi vključili v vozne rede

Model velis electro ajdovske družbe Pipistrel, ki je od lani v večinski lasti ameriškega Textrona, je po navedbah KLM prvo in edino certificirano električno letalo na svetu. Dvosedežno letalo ima doseg 50 minut z dodatnimi desetimi minutami rezerve. Njegovi poleti sicer ne bodo vključeni v mrežo destinacij KLM, vendar pa letalska družba že išče način, kako bi lahko električno letenje vključili v prihodnje vozne rede.

Kot so ob tem poudarili v nizozemski družbi, strokovnjaki že napovedujejo, da bo do leta 2035 morda na voljo električno letalo, ki bo lahko prevažalo od 50 do 100 potnikov in bo imelo doseg 90 minut. "Ob pogledu na prihodnost poletov brez izpustov KLM podpira različne tehnologije in inovacije hkrati. S partnerji iz domačega sektorja in tujine raziskujemo polete na elektriko, vodik in hibridne oblike ter ugotavljamo, kako bi lahko pospešili ta razvoj," so zapisali.