Ivo Boscarol kupil Kolosej

je dobil skupno deset tisoč kvadratnih metrov zemljišča v ljubljanskem BTC, na katerem stoji leta 2001 zgrajeni kinocenter z 12 dvoranami, poslovnimi prostori za gostinsko dejavnost in pisarnami, še poročajo Finance. Objekt ima skupno 14.513 kvadratnih metrov neto tlorisne površine.Tržno vrednost objekta je cenilec ocenil na 7,6 milijona evrov, za kolikor se je Kolosej prodajal na prvi neuspešni dražbi sredi aprila letos. Naprodaj je bil iz stečaja podjetja Kolosej kinematografi, ki ga je lastniško obvladoval

Zapleti s Kolosejevo stavbo so vrsto let zaposlovali upnike, organe pregona in stečajnega upravitelja. Največja upnica Koloseja je bila pred več kot desetletjem takrat še državna NLB, ki je svoje terjatve pozneje prodala Ledavi investicije; ta ima danes na stavbi vpisanih za okoli 16,5 milijona evrov hipotek, navaja časnik.

Do glavnega zapleta je prišlo leta 2014, ko je zaradi neplačevanja obveznosti NLB kot glavna upnica Koloseja poskušala z notarsko izvršbo stavbo prodati. Racman, ki je vodil Kolosej, se je takrat pritožil na ustavno sodišče, ki mu je ugodilo in prodajo zaradi neustavnosti nekaterih členov zakona o finančnih zavarovanjih, ki je urejal notarsko izvršbo, ustavilo.

NLB je zato vložila predlog za stečaj Koloseja, Racman pa je še pred odločitvijo sodišča nepremičnino skupaj s hipotekami prodal povezani družbi SIP nepremičnine. V prodajni pogodbi sta se prodajalec in kupec dogovorila, da bodo SIP nepremičnine kupnino 15 milijonov evrov plačale v štirih letih, do 13. novembra leta 2018.

Ker kupnina za Kolosej ni bila nikoli plačana, se je stavba vrnila v stečajno maso družbe Kolosej kinematografi. V stečaju podjetja je 78 upnikov prijavilo za 124,3 milijona evrov terjatev, od tega jih je stečajni upravitelj priznal za 99,2 milijona evrov.