Trump verjame Kimu: "Vem, da ne bi prelomil obljub, ki mi jih je dal"

Trump je prepričan, da Kim ne bi storil ničesar, kar bi lahko ogrozilo pot Severne Koreje do boljših odnosov z ZDA in normalizacije gospodarskih razmer.

"Vse na tem zanimivem svetu je mogoče, vendar verjamem, da se Kim Jong-un v polnosti zaveda gospodarskega potenciala Severne Koreje in da ne bi storil ničesar, kar bi to zmotilo ali končalo," je tvitnil Trump:

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!