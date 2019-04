Brez odgovora: kako je Kim Jong Un prišel do mercedesa?

Severni Koreji ni dovoljeno prodajati luksuznih avtomobilov in pri Daimlerju ne vedo natanko, kako je do njihovega predsedniškega avtomobila prišel Kim Jong-un.

Severnokorejski predsednik Kim Jong Un se je lani med obiskom delegacije ZDA prevažal z novim rolls-royceom phantomom, a zdaj se je očitno spet (vsaj začasno) vrnil k mercedes maybachu S600 pullman guardu. Tudi ta avtomobil je med svetovnimi voditelji zelo priljubljen predsedniški avtomobil.

Z mercedesom do Putina

Jong-un se je s takim avtomobilom vozil tudi med nedavnim obiskom Rusije in njihovega predsednika Vladimirja Putina. Nihče pa natanko ne ve, kako je do tega mercedesa prišel. Koncern Daimler ta avtomobil sicer prodaja po skoraj celem svetu, Severna Koreja pa ni in tudi ne sme biti med njihovimi naročniki. Pravila Združenih narodov v to državo namreč prepovedujejo prodajo luksuznih dobrin, del katerih so tudi avtomobili. Pri Mercedes-Benzu tako uradno ne vedo ničesar o tem, kako je Jong Un prišel do njihovega avtomobila.

»Naše podjetje s Severno Korejo že 15 let nima nobenih poslovnih povezav in upošteva embarge s strani Evropske unije in Združenih narodov. Uvedli smo tudi poseben nadzor izvoženih vozil, nad tretjimi strankami, predvsem pri prodaji rabljenih vozil, pa takega nadzora ne moremo imeti,« je za Associated Press povedala Daimlerjeva predstavnica Silke Mockert.