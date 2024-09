Trump: V primeru poraza se v prihodnje ne bom več potegoval za predsednika

"Ne, ne bom. Mislim, da bo to to. Upajmo, da bom uspešen," je 78-letni Trump odgovoril na vprašanje v nedeljski oddaji Full Measure televizije Sinclair.

To je sicer dejal že pred volitvami leta 2020, ki jih je izgubil proti demokratu Joeju Bidnu, ampak tega poraza ne priznava in trdi, da so mu zmago ukradli s prevarami. Zaradi prizadevanj za razveljavitev izida volitev se je tudi znašel pred sodiščem.

Trenutne ankete kažejo izjemno tesen rezultat

Tokrat se meri z demokratsko podpredsednico ZDA Kamalo Harris, ki je prevzela vodstvo v anketah na nacionalni ravni, vendar pa so ankete v ključnih državah, ki bodo odločale o zmagovalcu volitev, še naprej izjemno tesne.

Zvezna volilna komisija (FEC) poroča, da je Harris avgusta za svojo kampanjo v zadnjem mesecu dni zbrala okrog 189 milijonov dolarjev, Trump pa le okrog 44 milijonov.

Trump zaostaja s kampanjo na terenu

Televizija NBC poroča, da ima kampanja demokratske kandidatke izjemno dobro organizirano delo na terenu, kjer prostovoljci trkajo na vrata neodločenih volivcev in jih prepričujejo v podporo, Trump pa pri tem zaostaja oziroma kampanje prostovoljcev na terenu skoraj nima. Posveča se svojim zborovanjem, kjer obljublja največje deportacije v zgodovini ZDA.

59-letna Harris je sprejela ponudbo televizije CNN za drugo soočenje s Trumpom, ki pa je to najprej zavrnil, kasneje pa dejal, da si bo morda premislil, odvisno od tega, kako se bo počutil.