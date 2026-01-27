Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal povišanje dodatnih carin na uvoz iz Južne Koreje s 15 na 25 odstotkov. Razlog za to je, da parlament azijske države še ni ratificiral lanskega trgovinskega sporazuma med državama. V ZDA medtem še vedno čakajo na odločitev vrhovnega sodišča o ustavnosti Trumpovih carin.

"Ker korejski zakonodajni organ ni sprejel našega zgodovinskega trgovinskega sporazuma, kar je njegova pristojnost, zvišujem južnokorejske carine na avtomobile, les, farmacevtske izdelke in vse druge vzajemne carine s 15 na 25 odstotkov," je v ponedeljek na svojem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Južna Koreja je pomemben trgovinski partner ZDA in se uvršča med deset držav, iz katerih ameriška podjetja uvažajo največ blaga. Uvoz blaga iz Južne Koreje v ZDA dosega skoraj 150 milijard dolarjev, poroča televizija NBC.

Lani uvedel vzajemne dodatne carine

Julija lani je Trump trgovinski sporazum sklenil z južnokorejskim predsednikom Lee Jae Myungom, oktobra med Trumpovim obiskom Azije pa sta predsednika sklenila še sporazum o 350 milijardah dolarjev naložb južnokorejskih podjetij v ZDA.

Trump je sicer lani spomladi uvedel t. i. vzajemne dodatne carine v višini 25 odstotkov na uvoz iz Južne Koreje, nato jih je po sporazumu znižal na 15 odstotkov.

Vrhovno sodišče medtem še vedno ni objavilo sodbe v tožbi proti Trumpovim carinam, za katere trdi, da polnijo zvezni proračun z denarjem tujih držav. Dejansko carine plačujejo uvozniki, ki višje cene prenašajo na potrošnike. Trumpova trgovinska politika je tudi nepredvidljiva. Prejšnji teden je na primer dejal, da je višje carine za Švico uvedel, ker ga je takratna predsednica države Karin Keller-Sutter razjezila.