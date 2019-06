Trump bi se srečal s Kim Jong-unom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trump se je sicer s Kimom doslej sestal dvakrat, najprej junija lani v Singapurju in nato februarja letos v Vietnamu. Zadnje srečanje je bilo neuspešno in je vzbudilo skrbi, da bi lahko znova prišlo do naraščanja napetosti zaradi zastoja pri denuklearizaciji Korejskega polotoka. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je le nekaj ur pred odhodom v Seul severnokorejskega voditelja Kim Jong-una danes prek Twitterja povabil na srečanje na demilitariziranem območju med Severno in Južno Korejo. V Pjongjangu so vabilo označili za "zelo zanimivo pobudo", da pa pričakujejo uraden predlog. Trump je medtem že prispel v Seul.

Trump je v japonski Osaki, kjer se je udeležil vrha skupine G20, novinarjem pojasnil, da se je tega "domislil danes zjutraj" in da je objavil "poizvedbo", ker ne ve, kje je zdaj Kim in da morda ni v Severni Koreji. "Če se bo predsednik Kim želel sestati, bom na meji. Zdi se, da se zelo dobro razumeva," je dodal. Prej je tvitnil, da se želi z njim samo rokovati in ga pozdraviti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump je še dodal, da bo, če srečanje sploh bo, verjetno trajalo dve minuti, saj da je to ves čas, ki bi ga imel na voljo.

Predsednik ZDA je po vrhu v Osaki danes že prispel v Južno Korejo, kjer bo imel v nedeljo o denuklearizaciji Korejskega polotoka uradne pogovore s predsednikom Moonom, ki se je prav tako udeležil vrha G20. Že pred današnjimi izjavami Trumpa so se pojavile domneve, da bi se med obiskom lahko ustavil tudi v demilitariziranem območju med Severno in Južno Korejo. Foto: Getty Images

Prvi odziv: "Zelo zanimiva pobuda"

Prvi namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Choe Son-hui je povabilo označil kot "zelo zanimivo pobudo", a dodal, da čakajo na bolj uraden predlog, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

Menil pa je, da bi srečanje pomenilo "še eno pomembno priložnost za nadaljnjo poglobitev osebnih odnosov med voditeljema in napredek dvostranskih odnosov".

Iz urada predsednika Južne Koreje so sporočili, da ni še nič potrjeno.

Trump je novinarjem v Osaki dejal še, da so v Pjogjangu njegovo pobudo sprejeli zelo dobro, da pa še ne ve, ali srečanje bo. Dodal je, da ga Kim očitno spremlja na Twitterju, saj da so hitro prejeli odgovor. Po njegovih besedah pa ne bi bilo nič slabega, če se Kim z njim v nedeljo ne bi srečal, saj tega ne bi razumel kot zavrnitev vabila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bo stopil na severnokorejsko zemljo?

Dejal je tudi, da ne bi imel nič proti, če bi s Kimom med obiskom demilitariziranega območja stopila v Severno Korejo. To bi sicer bila dramatična gesta, s katero bi ponovil izjemen lanski dogodek, ko je Kim južnokorejskega predsednika Moon Jae-ina povabil, da sta z demilitariziranega območja stopila na severnokorejsko ozemlje.

Trump je še ocenil, da bi, če ne bi bil izvoljen za predsednika ZDA, sedaj potekala vojna s Severno Korejo.

Njuno zadnje srečanje neuspešno

Pripravljenost na pogovore s Kimom je sicer izrazil po delovnem zajtrku s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom in pred pogovori s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, s katerim sta se nato dogovorila za nadaljevanje trgovinskih pogajanj med državama.