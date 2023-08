Trojni umor v BiH: preiskava dobiva nove razsežnosti

V javnost prihaja vse več podrobnosti o trojnem umoru v Bosni in Hercegovini. Trojni morilec Nermin Sulejmanović iz Gradačca, ki je pred dnevi poleg svoje partnerke umoril še dve osebi, potem pa naredil samomor, je, kot poročajo mediji BiH, načrtoval poroko in odhod v Nemčijo. Znano je tudi, kdo je morilcu izdal lokacijo, kjer se je pred njim z otrokom skrivala njegova partnerka Nizama Hećimović.

Nermin Sulejmanović, trojni morilec, ki je v krvavem pohodu v Gradačcu ubil svojo partnerko Nizamo Hećimović, umor v živo prenašal na Instagramu, nato umoril še dve osebi, tri ranil in na koncu naredil samomor, se je v sredo, 16. avgusta nameraval poročiti z drugo žensko in oditi v Nemčijo, da bi tam odprl telovadnico.

To informacijo so za Avaz neuradno potrdili iz policijskih krogov. Sulejmanović naj bi se poročil v Brčkem, njegova izbranka pa naj bi bila iz nemškega mesta.

Lokacijo Nizame Hećimović izdala njena sestrična

Znano je tudi, kdo je morilcu izdal lokacijo, kjer se pred njim skrivala nekdanja partnerka Nizama Hećimović s hčerko. V medijih v BiH so sprva pisali, da naj bi lokacijo izdala policistka Dženana Selimović, ki naj bi s Sulejmanovićem bila v razmerju in je bila zato tudi suspendirana, a je preiskava pokazala, da tega ni storila.

Preiskovalci so preiskali morilčev mobilni telefon in ugotovili, da Sulejmanović svoje nekdanje partnerke ni iskal le na dan pokola, ampak tudi nekaj dni pred tem. Poklical je vse njene prijatelje, bližnje in daljne sorodnike ter stopil celo do njihovih vrat, piše Avaz.

Ena od sorodnic naj bi policistom priznala, da je Nizamovo lokacijo razkrila iz strahu. "Sestrična je vedela, da je Nermin kriminalec, preprodajalec mamil in nasilnež, in se ga je bala. Iz strahu mu je priznala, kje se skrivata Nizama in deklica. Verjela mu je, da namerava Nizamo in otroka odpeljati domov, da mu je žal, da jo je pretepel in da tega ne bo nikoli več ponovil. Mislila je, da se bosta Nizama in Sulejmanović pobotala. Niti na kraj pameti ji ni padlo, da jo bo ubil," je eden od bližnjih virov sorodstva povedal medijem v BiH.