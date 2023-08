Grozljivka iz BiH z novimi pretresljivimi podrobnostmi

Preiskava trojnega umora, ki ga je v Gradačcu v Bosni in Hercegovini zagrešil fitnes trener Nermin Sulejmanović, še vedno poteka, so pa tamkajšnji mediji izvedeli nekaj novih podrobnosti. Navajajo, da naj bi Sulejmanović bil v razmerju s policistko, bil pa naj bi tudi osebni trener policijskega inšpektorja. Po poročanju medijev v BiH trupla morilca ne želi prevzeti nihče, niti družina, zato ni znano, kdaj bo pokopan.

Urad glavnega tožilca in Policijska uprava tuzlanskega kantona sta včeraj izvedla izredni sestanek o ukrepanju institucij v zvezi s prijavo nasilja v družini v primeru Nizame Hećimović, ki jo je pred štirimi dnevi ubil zunajzakonski partner Nermin Sulejmanović, umor pa v živo prenašal na Instagramu. Sulejmanović je poleg žene ubil še dve osebi, tri ranil, nato pa naredil samomor.

Trenutno ugotavljajo, kdo od pripadnikov ministrstva za notranje zadeve je Sulejmanoviću sporočil, kje se nahaja Nizama Hećimović, ki se je skrivala pri teti, in kakšno vlogo je imela v celotni zgodbi Dženana Selimović, policistka PU Gradačac.

Morilec v razmerju s policistko

Za Avaz je bilo neuradno potrjeno, da je bil trojni morilec Sulejmanović v razmerju s policistko Selimović, ki naj bi mu posredovala podatke iz preiskave in mu sporočila lokacijo, kjer se skrivata Nizama in njena hči. Selimovićevi, ki je na poletnih počitnicah v Italiji, naj bi zdaj grozil suspenz in disciplinski postopek.

Poleg tega je javnost pretreslo tudi dejstvo, da je omenjena policistka na dan umora na družbenem omrežju Facebook objavila črno-belo sliko umorjene Nazime Hećimović in zapisala: "Nizama Hećimović! Z imenom in priimkom, iz mesa in krvi, s srcem in dušo ..."

Omenjeni medij je izvedel tudi, da je bil Sulejmanović že prej obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj, med drugim je bil pred približno petnajstimi leti obsojen zaradi poskusa umora, kar je Selimovićeva verjetno vedela.

Morilec tudi osebni trener policijskega inšpektorja in prijatelj inšpektorjeve hčere

Kot je izvedel Avaz, policija in tožilstvo preiskujeta še enega policista, ki je bil v stiku s Sulejmanovićem. Gre za visokega inšpektorja policijske postaje Gradačac. Ta oseba je bila, kot sumijo preiskovalci, s Sulejmanovićem v stiku že dlje časa. Skupaj sta celo hodila v fitnes, nekaj časa pa naj bi bil njegov trener.

Avaz piše, da je s Sulejmanovićem je prijateljevala tudi inšpektorjeva hči, ki je pred dvema dnevoma z družbenih omrežij izbrisala vse fotografije.

Družina ne želi prevzeti trupla morilca

Po poročanju medijev v BiH trupla morilca ne želi prevzeti nihče, niti družina, zato ni znano, kdaj bo pokopan. Znanci morilčevega očeta so za Dnevni avaz povedali, da je oče rekel: "To sranje od človeka me ne zanima."