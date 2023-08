V Bih iščejo osebo, ki je izdala umorjeno žensko. Pod drobnogledom tudi sodnica.

Danes bodo pokopali Nizamo Hećimović, žensko, ki jo je v Gradačcu brutalno pretepel in umoril njen partner Nermin Sulejmanović, umor pa v živo prenašal na Instagramu. Poleg partnerke je umoril še dve osebi, tri ranil, zatem pa naredil samomor. Ministrstvo za notranje zadeve preiskuje, kdo je morilcu iz Gradačca razkril lokacijo njegove zunajzakonske partnerice. Obstajajo določeni indici, da gre za osebo s policije. Zaradi trojnega umora bodo danes v Sarajevu, Mostarju in Zenici potekali protesti, s katerimi želijo opozoriti na problem nasilja nad ženskami v Bosni in Hercegovini in na neuspehe sistema, ki so pripeljali do še enega femicida, poroča Klix.ba.