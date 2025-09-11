V bolnišnici v Slavonskem Brodu je danes umrl dvoletni otrok, po prvih informacijah pa so bile vzrok za njegovo smrt opekline.

Otrok je bil rojen leta 2023, policija pa je prijavo prejela danes zjutraj okoli pol devete ure, je za Index povedala tiskovna predstavnica policije Brod-Posavine Kata Nujić. Kako je dvoletni otrok utrpel opekline, zaradi katerih je umrl, še ni znano.

Policija je povedala, da preiskava v sodelovanju z okrožnim državnim tožilstvom še poteka, več informacij pa bo objavljenih pozneje.

Ali je smrt otroka posledica kaznivega dejanja ali malomarnosti staršev oziroma česa drugega, bo znano po obdukciji v bolnišnici v Slavonskem Brodu, pa tudi po pogovoru z vsemi, ki so bili v času smrti v bližini otroka, je še poročal Jutarnji.

Nesreča se je, tako so neuradno izvedeli v Jutarnjem, najverjetneje zgodila med kopanjem. Kot poročajo, naj bi bil otrok v usodnem trenutku v kadi, opekla pa ga je vroča voda. Hiša v bližini Slavonskega Broda, v kateri je otrok živel s starši, je trenutno prizorišče policijske preiskave.