Tožila bosta sina in snaho, ker jima ne dasta vnukov. Znesek je absurden.

Sadhana in Sanjeev Prasad, ki živita v Haridwarju, mestu v severni zvezni državi Uttarakhand, sta ta mesec vložila peticijo, v kateri zahtevata 50 milijonov indijskih rupij, kar je skoraj 800 tisoč evrov, odškodnine od njunega 35-letnega sina in njegove 31-letne žene.

V peticiji par trdi, da sta porabila približno 20 milijonov indijskih rupij, kar je skoraj 400 tisoč evrov, za vzgojo sina, ki je edini otrok. "Vzgojila sta ga, izobrazila za pilota. Vse to je bilo drago," je v ponedeljek povedal pravni zastopnik para Arvind Srivastava.

"Vidita, da se ljudje v njuni soseščini igrajo s svojimi vnuki, in menita, da bi ga morala imeti tudi onadva. Rekla sta, da se sin in snaha nista poročila zato, da bi živela sama," je povedal njun zastopnik.

Odločila sta se, da jima morata sin in snaha v naslednjem letu bodisi dati vnuka bodisi odškodnino.

Srivastava je dejala, da se starata in če ne bosta imela vnukov, "ne bo nikogar, ki bi skrbel zanju", ter dodala, da si "vsi starši nekoč želijo biti stari starši".

CNN ni mogel stopiti v stik s sinom in snaho para in ni jasno, ali sta si zagotovila pravno zastopstvo. Procesni narok o zadevi je razpisan za danes.

Po peticiji sta Prasadova sinu in snahi kupila tudi avto ter plačala medene tedne. Tožba se nanaša predvsem na sina in snaho, vendar so v peticiji naštete tudi pritožbe zoper snahino družino.

