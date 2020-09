Tihanovska kritična do Putina zaradi srečanja z Lukašenkom

"Obžalujem, da ste se odločili za dialog z uzurpatorjem namesto z beloruskim ljudstvom," je v izjavi sporočila Tihanovska, ki se je po avgustovskih predsedniških volitvah zatekla v Litvo. Dodala je, da "karkoli bosta sklenila na srečanju, ne bo imelo pravne veljave". "Nova vlada bo ponovno pregledala vse dogovore, podpisane z nelegitimnim Lukašenkom," je poudarila, piše STA.

Beloruski predsednik prvič po volitvah zapustil državo

Beloruski predsednik, ki je prvič po volitvah zapustil državo, se danes mudi v ruskem Sočiju na kriznih pogovorih z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Ta je edini, ki mu je izrazil podporo. A ta podpora ni tako odločna, kot se je morda pričakovalo, in mnogi v Belorusiji zato upajo, da bo Putin skušal prepričati Lukašenka, naj se umakne iz politike.

V Belorusiji sicer že vse od volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih znova zmagal dozdajšnji predsednik, potekajo protesti proti njemu. Lukašenkov režim jih skuša zatreti s silo. Več tisoč ljudi so zaprli, številne so grobo pretepli, nekateri so bili tudi ubiti. Protestniki zahtevajo spremembe in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem mnenju je zmagovalka opozicijska voditeljica Tihanovska, še navaja STA.