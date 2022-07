Težave na Hrvaškem: zaradi omikrona povišan delež okuženih

Pojasnili so, da v državi krožijo podrazličice omikrona BA.2, BA.5 in BA.4. Okužbam so najbolj izpostavljene osebe v starosti od 30 do 69 let, med otroki pa je zaradi šolskih počitnic manj okužb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nov val se je začel konec junija

Novi val se je začel konec junija. Od takrat beležijo večji delež pozitivnih na novi koronavirus. Največ novih okužb so zabeležili v Zagrebu ter splitsko-dalmatinski in primorsko-goranski županiji.

Zadnji teden povečano število hospitaliziranih in umrlih z boleznijo covid-19

V zadnjem tednu je opazen tudi porast števila hospitaliziranih in umrlih z boleznijo covid-19, ki pa mu ne sledi povečano zanimanje za cepljenje proti covid-19, navaja Hina.

Na Hrvaškem vrhunec sedanjega vala okužb pričakujejo v avgustu. Vsi covidni bolniki morajo sicer v izolacijo, ki traja od sedem do deset dni. Obstaja tudi možnost končanja izolacije v petih dneh v primeru negativnega testa.

Karantena ali samoizolacija sicer za tesne stike pozitivnih oseb ni obvezna, morali pa bi nositi zaščitno masko deset dni od zadnjega stika. Priporočajo tudi samotestiranje, še navaja Hina.