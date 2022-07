Hrvaški policisti več kot pet ur reševali slovenske brodolomce

Reški pomorski policisti so v ponedeljek reševali štiričlansko slovensko družino. Z manjšo barko so obstali v zalivu pri Vrbniku, vendar zaradi neurja niso mogli izpluti.

Posadko policijskega čolna so v ponedeljek ob 19.40 napotili na reševanje štiričlanske družine iz Slovenije, ki se ji je z barko uspelo prebiti do bližnje obale, vendar zaradi neurja ni mogla izpluti iz zaliva pri Vrbniku, poroča Morski.hr.

Policistom zaradi plitvine in neugodnih vremenskih razmer ni uspelo priti dovolj blizu in jih rešiti. Brodolomcem so sporočili, naj na reševanje počakajo na kopnem, zatem pa so policistom na pomoč priskočili pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe. Našli so jih ob 1.05. Nihče od udeleženih ni bil poškodovan. Pospremili so jih do izhodišča in tako akcijo uspešno končali.

Poziv jadralcem in rekreativcem na morju

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo vse jadralce in rekreativce poziva k vestnemu spoštovanju predpisov o varni plovbi, spremljanju vremenske napovedi in preverjanju ustrezne opremljenosti plovil pred izplutjem. Le tako lahko preprečimo neželene pomorske nesreče, so še navedli.