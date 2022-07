Novi prometni infarkti konec tedna, policija v poostren nadzor motoristov

Ob koncu tedna lahko na slovenskih cestah pričakujemo povečan promet v smeri od Avstrije proti Hrvaški, prav tako pa se bodo podaljšale čakalne dobe na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, opozarjajo na spletni strani promet.si. Prav tako se je letos promet okrepil in tudi že presegel gostoto iz leta 2019. Povečalo se je število domačih voznikov in turistov, zato gnečo pričakujejo tudi ta konec tedna.

🚗PREDVIDENI ZASTOJI DO PONEDELJKA 1. AVGUSTA!

Ta vikend se pričenjajo počitnice v kar nekaj nemških deželah, v soboto pa tudi na Bavarskem.



Pričakujemo močno povečan promet iz smeri A proti HR in Primorski ter na MP s Hrvaško.



"Voznike opozarjamo na bolj obremenjeno ljubljansko obvoznico ter odseke, ki vodijo proti Obali, Istri ter mejne prehode s Hrvaško (Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje, Gruškovje pri vstopu in izstopu). Med bolj obremenjenimi odseki so tudi relacije proti rekam, planinam in jezerom (Jesenice–Kranjska Gora, Lesce–Bled–Bohinj) ter drugje," so zapisali na spletni strani promet.si.

Tuji vozniki vozijo proti obali in Hrvaški tudi ob nedeljah in ponedeljkih, ne samo ob petkih ali sobotah. Prav tako se vračajo ob katerih koli dnevih, tudi ob petkih. Zato tudi iz smeri Kopra proti Ljubljani ob petkih nastajajo zastoji na primorski avtocesti, opozarjajo na promet.si.

Na Prometnem koledarju spletne strani Promet.si je tako za danes dopoldan kot popoldan predvidena velika gostota prometa, za v petek popoldan, soboto dopoldan in nedeljo popoldan pa napovedujejo zelo visoko gostoto prometa.

Največji porast prometa so letos zaznali pri tovornih vozilih. Tovorni promet je med turistično sezono omejen, in sicer od zadnjega konca tedna v juniju do vključno prvega konca tedna v septembru. Prepoved tovornega prometa v tem obdobju velja ob sobotah od 8. do 13. ure, na nekaterih primorskih avtocestah in hitrih cestah ter nekaterih drugih cestah od 6. do 16. ure. Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure, še navajajo na promet.si.

Ljubljanski policisti bodo v obdobju motoristične sezone izvajali poostren nadzor

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana bodo ob vrhuncu motoristične sezone izvajali poostren nadzor nad motoristi in mopedisti. V poletnih mesecih je namreč število prometnih nesreč motornih vozil večje kot sicer, več je tudi poškodb. Z nadzorom želijo policisti poskrbeti, da bodo vozniki motornih vozil varno prišli na cilj.

Na območju celotne države pa so do 25. julija obravnavali 550 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi in mopedisti. Foto: Getty Images

Večina udeležencev z motornimi kolesi se v nesrečah poškoduje

Na območju PU Ljubljana so do julija obravnavali približno 120 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki motornih koles in motoristi. Izmed teh udeležencev je bilo več kot deset udeležencev huje poškodovanih in več kot 80 lažje. "Po tem lahko sklepamo, da se večina udeležencev v prometnih nesrečah z motornimi kolesi poškoduje," je dejal načelnik ljubljanske postaje prometne policije Zoran Obrez.

Na območju vse države pa so do 25. julija obravnavali 550 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi in mopedisti. V teh prometnih nesrečah je umrlo devet udeležencev, približno 100 je bilo huje poškodovanih in več kot 300 lažje poškodovanih.

Letošnje stanje v prometu slabše kot lansko

V primerjavi z lanskim letom policisti ugotavljajo, da je stanje v prometu slabše. Na območju PU Ljubljana so obravnavali 500 nesreč in zabeležili 13 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 11. Letos smrtnih žrtev med motoristi niso obravnavali, v enakem obdobju lani pa so jih zabeležili šest. Je pa glede na lani bistveno več udeležencev tudi ob koncih tedna, ker se turisti odpravljajo na dopust, kar pomeni posledično tudi več prometnih nesreč, je opozoril Obrez.

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so neprilagojena hitrost, neustrezna stran in smer vožnje, neupoštevanje prednosti v križiščih, v veliko primerih je kot sekundarni vzrok prisoten tudi alkohol. "Vozniki enoslednih vozil med vožnjo uporabljajo tudi mobilne telefone, s čimer zmanjšujejo ravnotežje pri vožnji in svojo pozornost," je pojasnil Obrez.

"Vozniki enoslednih vozil so v prometu precej manj vidni"

S poostrenimi nadzori poskušajo doseči, da bodo vozniki motornih koles in mopedisti upoštevali prometna pravila, predvsem hitrost, stran, smer, ter upoštevali prednost. "Vozniki enoslednih vozil so precej manj vidni, zato tako voznikom motornih koles kot tudi preostalim udeležencem v prometu priporočamo, da so pri vključevanju v promet še posebej pozorni," je opomnil Obrez. Voznike je pozval, naj zmanjšajo hitrost v križiščih.

"Vsi skupaj poskušajmo doseči, da bo to poletje minilo kar najbolj varno in da bodo vozniki motornih koles in mopedisti kakor tudi preostali udeleženci v prometu poletje preživeli varno in brez nesreč," je sklenil.