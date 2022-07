Drama na bencinski črpalki v Nemčiji, v državljana BiH streljal Hrvat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ranjeni je pomoč poiskal pri zaposlenemu na bencinski črpalki. To so po incidentu zaradi forenzične preiskave zaprli do večernih ur. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

V Bochum-Wattenscheidu, nemški regiji Severno Porenje-Vestfalija, se je v soboto popoldne na bencinski črpalki zgodil incident s streljanjem med državljanoma Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Policisti ozadje dogodka še preiskujejo, ugotovili so, da sta se moška poznala.

Štiriinštiridesetletni moški iz Essna, državljan Bosne in Hercegovine, ima huje poškodovano nogo. Pomoč je po streljanju poiskal na bencinski črpalki, kasneje so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, so sporočili s policije, poroča revija Fenix. Znano je še, da ni življenjsko ogrožen.

Pobegnil, a so Hrvata hitro našli

Osumljenec iz Hattingerja, 48-letni Hrvat, je s kraja dogodka pobegnil z osebnim avtomobilom. V hitri policijski akciji so policisti ubežnika izsledili in prijeli na ulici Zeppelindamm, blizu Munscheider Damma. Orožje, natančneje pištolo, so našli v osumljenčevem vozilu.

Policija v Bochumu je že ustanovila komisijo za preiskavo dogodka. Skupaj z višjim državnim tožilcem Andreasem Bachmannom ugotavljajo natančno ozadje zločina. Oseminštiridesetletnega Hrvata so včeraj na zahtevo državnega tožilca v Bochumu privedli pred sodnika, še poroča Fenix.