Spet streljanje v ZDA, tokrat zaradi majoneze #video

"Stranka je vstopila v lokal in postala razburjena zaradi tega, kako so mu pripravili njegov sendvič. Verjeli ali ne, v njem je bilo preveč majoneze," je povedal lastnik Subwaya. V času streljanja je bil v gostinskem lokalu tudi petletni sin huje poškodovane delavke, še poroča Today.

Lastik lokala je dodal, da je bil moški v njihovi restavraciji že prej, zdaj pa se je sprl zaradi sendviča, iz žepa potegnil pištolo in začel streljati.

Kriminalec na prostosti, a s prepovedjo za orožje

36-letni osumljenec Melvin Williams ima kriminalno preteklost, poročajo tuji mediji, v zaporu je bil že vsaj osemkrat. V času streljanja je bil na prostosti, a s prepovedjo posedovanja orožja.

UPDATE!!! Atlanta Subway shooting suspect had criminal history, was out on bond https://t.co/8sSTEmRZDl — Black Femicide - America (@blackfemicideUS) June 29, 2022

"Hitro se je odzval vodja lokala, ki je v moškega streljal z enako mero," je povedal namestnik načelnika policije v Atlanti Charles Hampton mlajši. Ustreljeni delavki so odpeljali v bolnišnico, kjer je ena umrla, druga je v kritičnem stanju, je dodal.

"Moški se je odločil, da bo s pištolo rešil spor," je na tiskovni konferenci dejal Hampton in komentiral: "Da, razlog je bil sendvič, a pomembneje je to, da nekdo zaradi nezadovoljstva ni preprosto odšel, ampak stvari vzel v svoje roke. In zdaj imamo uničene družine."

Petletniku, ki je bil priča streljanju, bodo zaradi travme pomagali s svetovanjem, na lokaciji pa se je po dogodku začela zbirati množica ljudi, ki so zahtevali spremembe zaradi nasilja s strelnim orožjem.