Novo streljanje v ZDA: štirje mrtvi

Policisti so potrdili, da je mrtev tudi osumljeni strelec, ki je bil oborožen s puško in pištolo. Policija je v sredo popoldne v na kraj dogodka, v bolnišnico svetega Frančiška, prišla v treh minutah, kar je po njihovih besedah zagotovilo, da število smrtnih žrtev ni bilo večje.

BREAKING: Multiple people were shot at a Tulsa medical building on a hospital campus Wednesday and “some unfortunately were killed,” a police captain said.



Tulsa police said in a Facebook post just before 6 p.m. that the shooter was dead. https://t.co/D8PX5GG9rU — The Associated Press (@AP) June 1, 2022

Potrdili smrt štirih žrtev in strelca

Uradniki so dodali, da je bilo tudi več poškodovanih. Namestnik načelnika policije Eric Dalgleish je na tiskovni konferenci v sredo dejal: "Trenutno imamo štiri mrtve civiliste in enega mrtvega strelca." Povedal je, da je strelec, čigar identitete še niso odkrili, utrpel smrtonosne strelne rane, ki naj bi si jih povzročil sam. Po njegovih besedah je imel osumljenec "na kraju dogodka eno dolgo in eno ročno pištolo". O morebitnem motivu za napad še ni nobenih informacij, poroča BBC.

“He very purposely went to this location, went to a very specific floor and shot with very specific purpose.” Tulsa police said Wednesday night that the deadly mass shooting at a medical clinic did not appear to be a random act. https://t.co/N6DDNg76Ww — The Wall Street Journal (@WSJ) June 2, 2022

Trenutno še zaslišujejo priče

"Policisti, ki so prispeli, so slišali streljanje v stavbi in to jih je usmerilo v drugo nadstropje," je dejal Dalgleish. Policisti trenutno zaslišujejo priče iz celotne stavbe, tudi tiste, ki so bile v drugem nadstropju, kjer se je zgodil napad. Policijski načelnik Richard Meulenberg je za ABC News povedal, da je policija ob prihodu v medicinski kampus "ugotovila, da je bilo ustreljenih nekaj ljudi", nekateri pa so že umrli.

A gunman carrying a rifle and a handgun killed four people at a #Tulsa medical building on a hospital campus, police say, the latest in a series of deadly mass #shootings across the #US in recent weekshttps://t.co/GiCOoGwOxm — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 2, 2022

To je bil "katastrofalen prizor", je dejal. Predsednik ZDA Joe Biden je bil obveščen o streljanju v Tulsi, so v izjavi sporočili predstavniki Bele hiše. Predsednik Biden je preteklo soboto po uboju 19 otrok in dveh učiteljev na šoli v Teksasu pozval Američane, naj se zavzamejo za preprečevanje nadaljnjega nasilja z orožjem.

Policija posredovala hitreje kot pretekli teden v šoli

Policija je sicer posredovala hitreje kot prejšnji teden v teksaškem Uvaldeju, kjer je 18-letnik v osnovni šoli ubil 19 otrok in dve učiteljici, policisti pa so skoraj uro čakali pred učilnico, v katero se je zaprl, preden so posredovali. Od začetka napada do usmrtitve strelca je potekla ura in pol.

Bela hiša je sporočila, da je predsednik ZDA Joe Biden obveščen o zadnjem napadu in je lokalni skupnosti ponudil pomoč zvezne vlade. Biden je do zdaj obiskal že newyorški Buffalo, kjer je 18-letni rasist pred dvema tednoma ubil deset temnopoltih ljudi, in prejšnji teden tudi Uvalde.

Biden sicer poziva k zaostritvi zakonodaje glede orožja, a to za zdaj zaradi nasprotovanja republikancev ni mogoče.

Od začetka januarja je bilo v ZDA 12 strelskih napadov s po najmanj štirimi smrtnimi žrtvami. Vsega skupaj je od začetka leta v takih napadih umrlo 76 ljudi. Strelcev ta statistika žrtev ne zajema.