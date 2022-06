V streljanju v Alabami dva mrtva in en ranjen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policijski načelnik Shane Ware je na novinarski konferenci opisal dogodek in povedal, da je napadalec vstopil v cerkev in začel streljati. Zadel je tri osebe, dve sta umrli, tretjo pa so odpeljali v bolnišnico, je dodal.

Cerkev je medtem na svoji spletni strani zapisala, da se je streljanje začelo, ko so v cerkvi prirejali pogostitev.

Takšne tragedije v ZDA niso redek pojav. Državo je v zadnjih tednih pretresla vrsta odmevnih streljanj. V množičnem streljanju na osnovni šoli v mestu Uvalde v Teksasu je bilo 24. maja ubitih najmanj 19 otrok in dva odrasla ter tudi 18-letni napadalec. Ameriški predsednik Joe Biden je napad ostro obsodil ter poudaril, da je čas, da se v ZDA zoperstavijo orožarskemu lobiju.

Po podatkih nevladne organizacije Gun Violence Archive naj bi od začetka letošnjega leta zaradi nasilja s strelnim orožjem v ZDA umrlo več kot 20 tisoč ljudi. Podatek vključuje tudi samomore.