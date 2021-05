Težave Avstrije zaradi izraelske zastave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je odpovedal za danes načrtovan obisk Avstrije, ker so na pročelja vladnih poslopij na Dunaju izobesili izraelsko zastavo. Avstrijsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obžalujejo odpoved obiska, vendar stojijo za odločitvijo glede zastave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Obžalujemo korak, ampak ne bomo ostali tiho, ko Hamas izstreli 2000 raket proti civilnim tarčam v Izraelu," je sporočila tiskovna predstavnica avstrijskega zunanjega ministrstva. Zunanji minister Alexander Schallenberg bi se moral danes sicer srečati z Zarifom na pogovorih o pogajanjih o iranskem jedrskem sporazumu.

Avstrijci solidarni z Izraelci

Urad kanclerja in zunanje ministrstvo sta v petek izobesila zastavo Izraela v znak solidarnosti, potem ko so palestinska gibanja proti izraelskemu ozemlju izstrelil okoli 2300 raket. Izrael se je odzval s silovitimi letalskimi napadi. Spopadi so terjali več kot 140 smrtnih žrtev na strani Palestincev, Izrael pa poroča o osmih mrtvih.

Šokirani Iranec

Namestnik iranskega zunanjega ministra, ki vodi iransko delegacijo na pogajanjih o iranskem jedrskem sporazumu na Dunaju, Abas Aragči je bil prav tako kritičen do avstrijske poteze. Avstrija je bila doslej dober gostitelj, je tvitnil. Vendar ga je šokiralo, da so izobesili zastavo države, ki je odgovorna za smrt številnih civilistov.