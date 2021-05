V Izrael prispel ameriški odposlanec, poskušal bo pomiriti obe strani

Ker se medsebojno obstreljevanje nadaljuje in prekinitve ognja ni na vidiku, je v Izrael prispel ameriški odposlanec Hady Amr, ki bo poskušal pomiriti obe strani in si prizadeval za takojšnjo prekinitev ognja.

Hady Amr je namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja in se bo sestal s predstavniki Izraela in Palestincev ter uradniki Združenih narodov. Tako Amr kot tudi predstavniki Združenih narodov si želijo prekinitve ognja, saj dozdajšnji pozivi mednarodne skupnosti k umiritvi razmer niso obrodile sadov.

Ponoči novi napadi na območju Gaze

Kot poroča STA, je Izrael ponoči izvedel nove letalske napade na območju Gaze. S povračilnim ognjem je odgovorilo palestinsko islamistično gibanje Hamas z izstrelitvijo raket proti izraelskemu mestu Beršeba. Izraelska letala so po palestinskih podatkih v begunskem taborišču zahodno od mesta Gaza ubila sedem Palestincev, tudi ženske in otroke. V izraelskih napadih je bilo doslej ta teden na območju Gaze ubitih 133 ljudi, v Izraelu pa osem.

Na nasilne proteste Izrael odgovoril tudi s pravim strelivom

Spopadi so se v petek razširili na Zahodni breg, kjer je bilo ubitih najmanj deset Palestincev, več sto pa ranjenih. Tu so izbruhnili nasilni protesti mladih Palestincev, ki so izraelske vojake obmetavali s kamenjem, molotovkami in drugimi izstrelki. Izraelci so jim odgovorili s solzivcem, gumijastimi naboji in pravim strelivom.

Gre za enega najhujših konfliktov med Izraelom in Hamasom ter njegovimi zavezniki od leta 2014. Izbruhnil je po tednih napetosti med Izraelci in Palestinci v vzhodnem Jeruzalemu, kjer so v ponedeljek na Tempeljskem griču znova izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. To je vodilo v hitro zaostritev in obstreljevanje med obema stranema.