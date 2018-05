Teroristični napad v Belgiji, umrli trije

V Belgiji danes žalujejo za policistkama in študentom, ki so bili ubiti v torkovem napadu v Liegeu na vzhodu države. Preiskovalci medtem poskušajo ugotoviti, zakaj se je napadalec po letih manjših kaznivih dejanj spremenil v terorista.

Belgijsko tožilstvo je sporočilo, da je šlo za teroristični napad. Sumijo, da je 31-letni Benjamin Herman na predvečer napada ubil še enega človeka.

Minuta molka za žrtve napada

V Belgiji dan po napadu zastave visijo na pol droga. V Liegeu se je žrtev napada z minuto molka spomnilo okoli tisoč ljudi, med njimi številni policisti ter premier Charles Michel.

Napadalec je deloval na način, ki ga prikazujejo videoposnetki džihadistične skupine Islamska država (IS). Z nožem je najprej napadel dve policistki, ju večkrat zabodel in jima nato odvzel orožje. Zajel je tudi talko, pozneje pa je so ga v strelskem obračunu s policijo ubili. Pri tem je življenje izgubil še en mimoidoči, še štirje policisti pa so bili ranjeni.

Napadalec, ki so ga dan pred napadom izpustili iz zapora, naj bi bil po podatkih varnostnih služb in policije v Liegeu tudi "v stiku z drugimi radikaliziranimi osebami". V stik z njimi je prišel leta 2016 in v začetku 2017. Zdaj pa preiskujejo predvsem, ali je deloval sam ali je imel pomočnike.