V Nemčiji preprečili teroristični napad

Nemška policija je preprečila teroristični napad na tekače in gledalce na današnjem polmaratonu v Berlinu, na katerem je sodelovalo okoli 30 tisoč športnikov.

Aretiranih je šest moških, starih med 18 in 21 let, ki so načrtovali napad. Z nožem ga je nameraval izvesti eden izmed njih, je sporočila nemška policija.

Povezani naj bi bili tudi s tunizijskim islamistom Anisom Amrijem, ki je v terorističnem napadu s tovornjakom decembra 2016 v Berlinu ubil 12 ljudi.