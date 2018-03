V Italiji v novi protiteroristični operaciji prijeli pet ljudi

Italijanska policija je danes v okviru nove protiteroristične operacije v Rimu in bližnjem mestu Latina prijela pet ljudi. Gre za domnevne sodelavce napadalca na berlinskem božičnem sejmu leta 2016 Anisa Amrija. Italijanska policija je že v preteklih dneh opravila več racij in najmanj dve aretaciji domnevnih sodelavcev skrajne Islamske države.

Primer streljanja v Macerati že preiskuje italijanska policija. Foto: Thinkstock

Osumljeni peterici, izmed katerih vsi izvirajo iz Tunizije, očitajo sodelovanje v mednarodnem terorizmu, nezakonitem priseljevanju in ponarejanje dokumentov, poročanje italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa. Poleg Rima in okolice so racije potekale tudi v mestih Viterbo, Matera, Neapelj in Caserta.

Pri današnjih aretacijah gre za domnevno teroristično mrežo, ki naj bi imela stike z Amrijem. Eden izmed prijetih naj bi mu priskrbel dokumente, s katerimi je odpotoval v Nemčijo.

Amri je v terorističnem napadu s tovornjakom ubil 12 ljudi

Amri je 19. decembra 2016 s tovornjakom izvedel teroristični napad na božičnem sejmu v Berlinu, v katerem je umrlo 12 ljudi. Po štirih dneh bega ga je policija ubila v Milanu. Po rodu je bil iz Tunizije in je v Italijo prispel na čolnu z begunci. Dolgo je sedel v zaporu zaradi radikalizacije. Italija že dolgo preiskuje njegove kontakte v državi.

Osumljenec Anis Amri, ki naj bi s tovornjakom ubil 12 ljudi. Foto: Twitter

Današnje aretacije so zadnje v nizu racij, ki jih je v boju proti terorizmu v zadnjih dneh izvedla italijanska policija. V državi so tudi okrepili varnostne ukrepe v turističnih središčih in na nekaterih drugih lokacijah.

V sredo so v Torinu prijeli domnevnega člana skrajne skupine Islamska država (IS). Moški z maroškimi koreninami naj bi med drugim poizvedoval, kako bi lahko s tovornjakom izvedel napad. Policija preiskuje še 13 drugih oseb.

Pred tem je policija v torek prijela še enega domnevnega člana IS, ki naj bi kot vodja islamskega kulturnega centra v mestu Foggia med drugim otroke pozival k samomorilskim napadom.

"Italija se sooča z veliko grožnjo terorističnega napada"

Kot je za časnik La Stampa dejal italijanski notranji minister Marco Minniti, se Italija sooča z veliko grožnjo terorističnega napada. Letos so iz države izgnali že 29 tujcev, večinoma muslimanov, ker naj bi predstavljali grožnjo nacionalni varnosti.

Za veliko noč v državi še posebej v Rimu veljajo strogi varnostni ukrepi. Še ostrejši nadzor bo zlasti na območju Trga sv. Petra in Koloseja.