Tanja Fajon odprla poslovni forum v Šanghaju

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je odprla poslovni forum v Šanghaju, kjer se mudi v spremstvu 71-članske gospodarske delegacije. Foruma se je udeležilo več kot sto kitajskih podjetij. Srečala se je tudi z županom Šanghaja Gong Zhengom in odprla razstavo Plečnikova Ljubljana.

Kot so na zunanjem in gospodarskem ministrstvu zapisali v današnjem sporočilu za javnost, slovenska podjetja po ministričinih besedah na izjemno velikem kitajskem trgu vidijo dodatne priložnosti za izvoz, s čimer bi se zmanjšal tudi primanjkljaj v trgovinskih odnosih. "Diplomacija in gospodarstvo sta v naravni simbiozi in vesela sem, da slovenskim podjetjem pomagamo odpirati nova vrata za vstop na kitajski trg," je ministrica Tanja Fajon dejala ob odprtju poslovnega foruma.

Generalni direktor direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na zunanjem ministrstvu Slobodan Šešum je Slovenijo predstavil kot zeleno, ustvarjalno in pametno destinacijo za vlaganja, ki je tudi stičišče inovacijskih, znanstvenih in tehnoloških povezav. Poslovni forum, organiziran v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, je gospodarstvenikom iz obeh držav ponudil priložnost za medsebojno spoznavanje, mreženje in poslovna srečanja.

Ministrica izpostavila pomen Luke Koper

Slovensko gospodarsko delegacijo sestavljajo predstavniki 54 podjetij, ki poslujejo na področju energetike, logistike, informacijskih tehnologij, avtomobilske industrije, e-trgovine, turizma, farmacije, vina in kmetijskih izdelkov.

Ob prisotnosti Fajonove in namestnika kitajskega ministra za trgovino so podpisali pogodbe med Poštama Slovenije in Kitajske, med podjetjema Cosylab in New Journey Proton Medica Technology, Dormeo in Healthcare ter Micropis in Shanghai Homing Swallow Health Tech Group.

Na srečanju z županom Šanghaja je ministrica med drugim izpostavila pomen Luke Koper. "Kot največje kitajsko finančno središče in največje pristanišče na svetu Šanghaj predstavlja velik potencial za slovenske izvoznike. Luka Koper ima močan interes ostati pomembna vstopna točka za kitajske izdelke v Evropo," je dejala.

Predstavila je tudi priložnosti slovenskega turizma, ki se osredotoča na zelene in butične destinacije po njenih besedah želi privabiti več kitajskih turistov. Obisk v Šanghaju zaključuje z odprtjem razstave Plečnikova Ljubljana, ki predstavlja Plečnikovo arhitekturno dediščino v slovenski prestolnici.