Takšni ukrepi čakajo potnike za praznike

V Avstriji so 20. decembra uvedli nov, strožji režim vstopa v državo. Vsi potniki morajo predložiti dokaz, da so bili cepljeni proti covid-19 oziroma so ga preboleli, ter negativni izvid testa PCR. Zadnjega ne potrebujejo le tisti, ki so dobili poživitveni odmerek cepiva proti covid-19, in sicer od prvega dne. Za tiste, ki niso cepljeni oziroma bolezni niso preboleli, je ob prečkanju meje obvezna takojšnja desetdnevna karantena, ki jo je mogoče predčasno prekiniti po petih dneh z negativnim testom. Zanje je obvezna tudi registracija na spletnem portalu.

Poleg nosečnic so izjema dnevni migranti, za katere še naprej velja pravilo PCT, ter tranzitni potniki, medtem ko za otroke veljajo posebna pravila.

Necepljeni in tisti, ki covida še niso preboleli, morajo v Italiji v petdnevno karanteno

Za vstop v Italijo morajo od 16. decembra vsi potniki iz drugih držav EU, tudi tisti, ki so bili cepljeni proti covid-19 ali so ga preboleli, predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus. Velja tako test PCR kot hitri test, pri čemer je prvi veljaven 48 ur, drugi pa le 24 ur.

Tisti, ki niso cepljeni ali covida niso preboleli, morajo poleg negativnega izvida testiranja še v obvezno petdnevno karanteno, ob koncu katere morajo predložiti še en negativen test. Potniki v Italijo morajo izpolniti tudi obrazec za lokalizacijo potnikov (PLF).

Za čezmejne delavce in ljudi, ki živijo v pasu 60 kilometrov od meje, omenjena pravila ne veljajo, prav tako ne za otroke, mlajše od šest let.

Hrvaška pred prazniki ni spreminjala režima na meji

Za vstop v državo morajo potniki iz držav EU predložiti veljavno evropsko digitalno covidno potrdilo, ki dokazuje, da je oseba covid prebolela, je bila polno cepljena ali testirana. Test PCT ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši od 48 ur. Če oseba teh pogojev ne izpolnjuje, mora v desetdnevno karanteno.

Otroci do 12. leta so izvzeti, če potujejo s starši ali skrbniki ter imajo ti veljavno covidno potrdilo.

Covidno potrdilo je v Franciji obvezno tudi za daljša potovanja z javnim prevozom

Za vstop v Francijo morajo potniki iz držav EU predložiti veljavno evropsko digitalno covidno potrdilo. Tega ne potrebujejo otroci, mlajši od 12 let. Covidno potrdilo je sicer v Franciji obvezno tudi za vstop v kulturne ustanove, restavracije, nakupovalna središča ter tudi za daljša potovanja s sredstvi javnega prevoza.

Za vstop v Grčijo je ob pogoju PC potreben tudi negativen test

Potniki v Grčijo morajo pred prihodom izpolniti obrazec za lokalizacijo potnikov (PLF), starejši od pet let pa morajo imeti tudi potrdilo o cepljenju ali prebolelosti. Med 19. decembrom in 10. januarjem pa morajo vsi potniki, ki pridejo v Grčijo, poleg tega predložiti tudi negativen izvid testa na novi koronavirus. Test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši od 24 ur.

Madžarska

Za vstop na Madžarsko je potrebno digitalno covidno potrdilo, pri čemer je potrdilo o cepljenju veljavno eno leto, potrdilo o prebolelosti šest mesecev, PCR-test pa 72 ur.

Potniki iz Slovenije morajo za vstop v Nemčijo izpolniti digitalni obrazec

Potniki, ki potujejo v Nemčijo, potrebujejo digitalno covidno potrdilo, pri čemer potrdilo o prebolelosti ne sme biti starejše od pol leta.

Potniki iz držav z visokim tveganjem, med katere spada tudi Slovenija, morajo izpolniti digitalni obrazec. Tisti, ki niso cepljeni ali prebolevniki, morajo v desetdnevno karanteno, ki jo lahko s testiranjem prekinejo po petih dneh. Otroci, mlajši od 12 let, lahko po petih dneh končajo karanteno, ne da bi predložili dokazila o negativnem rezultatu testa.

Portugalska

Vsi potniki na Portugalsko, tudi cepljeni, morajo od 1. decembra predložiti negativen izvid testa, ki je lahko hitri ali PCR, ali pa potrdilo o prebolelosti, ki ni starejše od pol leta, ter izpolniti obrazec PLF. Testa ne potrebujejo le mlajši od 12 let. Za Azore in Madeiro veljajo posebna pravila.

Za vstop v Srbijo priznavajo tudi slovenska potrdila o cepljenju oziroma prebolelosti

Za vstop je potreben negativen test PCR ali hitri test, ki ni starejši od 48 ur. Priznavajo tudi slovenska potrdila o cepljenju oziroma prebolelosti. Zadnja ne smejo biti starejša od pol leta oziroma od osmih mesecev, če je oseba poleg tega prejela en odmerek cepiva.

Ob prihodu v Španijo potniki dobijo QR-kodo

Za vstop v Španijo je potrebno covidno potrdilo, pri čemer v primeru prebolevnikov od bolezni ne sme miniti več kot pol leta. Vsi potniki, ki prispejo v Španijo po zraku ali morju, vključno z otroki, morajo pred prihodom izpolniti obrazec za zdravstveni nadzor, na podlagi katerega dobijo QR-kodo za vstop v državo.

Za vstop v Švico je treba izpolniti vstopni obrazec

Vsi potniki v Švico, vključno s cepljenimi in prebolevniki, morajo od 4. decembra izpolniti vstopni obrazec pred odhodom. Predložiti morajo tudi rezultat testa PCR, drugi test, ki je lahko PCR ali hitri, pa morajo opraviti med četrtim in sedmim dnem po vstopu ter rezultate predložiti ustreznemu kantonskemu organu.

V Anglijo lahko potujejo polno cepljeni potniki z negativnim testom in obvezno karanteno

Polno cepljeni potniki v Anglijo morajo imeti negativen izvid testa, ki ni starejši od dveh dni, po prihodu morajo v roku dveh dni opraviti test PCR ter ostati v karanteni, dokler ne dobijo izvida.

Tisti, ki niso cepljeni, morajo ob prihodu prav tako predložiti negativen izvid testa, nato pa opraviti prvi test PCR v roku 48 ur po prihodu ter drugega osmi dan. Ne glede na izvide testov morajo deset dni po prihodu ostati v karanteni oziroma samoizolaciji.

ZDA

V ZDA lahko vstopijo samo potniki, ki so polno cepljeni proti covid-19. To velja za osebe, starejše od 18 let. Vsi, starejši od dveh let, morajo poleg tega pred vkrcanjem na letalo predložiti negativen test, PCR ali hitri, ki so ga opravili en dan pred potovanjem v ZDA.