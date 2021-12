Slovenskega igralca doletela huda oblika covid-19: Noge me komaj držijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravi, da so mu v bolnišnici Golnik rešili življenje.

Slovenski igralec Gojmir Lešnjak - Gojc je na Facebooku razkril, da je zbolel za covid-19 in da ga je doletela huda oblika bolezni, zaradi česar je bil hospitaliziran. "10. decembra sem prišel s covidnega oddelka izjemne Klinike Golnik, kjer so mi rešili življenje. Trenutno pa se ukvarjam z rehabilitacijo, saj me noge komaj držijo pokonci," je zapisal igralec, ki rehabilitacijo potrebuje zaradi mišične atrofije.

Ob tem ga je razburila odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), po kateri naj bi bil že od 16. decembra ponovno sposoben za delo. "Ogorčen sem in prizadet," je zapisal, "v življenju nisem bil na bolniškem dopustu, tokrat bom še nekaj mesecev. Vsekakor bi raje delal, kot pa se ukvarjal s svojim izžetim telesom, 'dahavskimi' nogami in mlahavimi atrofiranimi mišicami."

Od julija polno cepljen: Če ne bi bil, me ne bi bilo več

Pod njegovo objavo na Facebooku se je zvrstila množica komentarjev, v katerih so mu prijatelji in sledilci zaželeli čim hitrejše okrevanje, med njimi pa se je pojavilo tudi vprašanje, ali je bil igralec cepljen. Odgovoril je, da je polno cepljen od julija, a da je prejel cepivo Astra Zeneca, katerega učinkovitost naj bi hitreje padala, ob tem pa pribil: "Če ga ne bi, me ne bi bilo več."

