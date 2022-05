Svetovni rekord z umetnostjo tkanja #video #foto

V čilskem obalnem mestu Puerto Saavedra so pripadnice avtohtonega plemena Mapuče pretekli konec tedna podrle rekord, ko se je 500 tkalk, opremljenih s svojimi statvami in prejo, ob spoštovanju lastne tradicije odločilo izdelati kar kilometer dolgo barvito tkanino. Za podvig so potrebovale več kot tono volne. Ko je vsaka od njih ustvarila svojo tkanino, so te združile in tako sestavile ter sešile najdaljšo večbarvno tkano mavrico na svetu.