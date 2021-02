Še en nenavaden svetovni rekord z avtomobili #foto

Za postavitev Guinnessovega svetovnega rekorda so potrebovali 1.339 avtomobilov, ki so jih v mozaik s prepoznavnim sporočilom sestavljali 30 ur. Iz zraka se vidi kombinacijo črnih in belih avtomobilov, ki prikazujejo letnico 2021 in glavo bivola - letošnje leto je po kitajskem horoskopu v znamenju bivola. Samo za prikaz bivolove glave so potrebovali 750 avtomobilov.

Celoten mozaik je meril 7.070 kvadratnih metrov. Za veljavnost rekorda razdalja med parkiranimi avtomobili ni smela presegati 20 centimetrov, mozaik pa je moral biti velik vsaj tri tisoč kvadratnih metrov.

Foto: Guinness World Records

Foto: Guinness World Records