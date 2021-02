Svetovni rekord: tako hitro v zaprtem prostoru še niso vozili #video

Uradni Guinnessov rekord najhitrejše vožnje z avtomobilom v zaprtem prostoru je bil star že desetletje. Leta 2011 ga je postavil ameriški dirkač Tanner Foust, in sicer z močno predelano dirkaško ford fiesto, pripravljeno za tekmovanja v relikrosu. Foust je takrat dosegel hitrost 140 kilometrov na uro.

Foto: Porsche

Porsche je primeren "zaprt prostor" našel v centru Ernest N. Morial v New Orleansu. Tja so poslali taycana v najbolj zmogljivi različici turbo S, ki ima tudi najhitrejši pospešek in je bil zato najbolj primeren v lovu za velikimi hitrostmi v prostoru z omejeno dolžino.

Za volanom je bil njihov voznik Leh Keen, ki je imel na uporabo taycana turbo S predelav za izboljšanje zmogljivosti. Tudi pnevmatike so bile serijske, pred poizkusom rekorda so jih le ogreli in tako izboljšali oprijem. Za veljavnost rekorda so morali pri Porscheju uporabiti nehomologiran avtomobil, zato so taycanu preprosto odstranili žaromete.

Hitra vožnja po gladkem betonu v zaprti dvorani ni bila mačji kašelj. Štirikolesni pogon in keramične zavore so pomagali pri dosežku, in Keen je naposled dosegel hitrost 160,2 kilometra na uro. Za veljavnost rekorda je moral speljati z mesta in se tudi varno ustaviti, do popolne zaustavitve tudi ni smel odpirati vrat.

Foto: Porsche

Foto: Porsche