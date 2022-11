Stroga pravila: opitemu sovozniku na električnem skiroju odvzeli vozniško dovoljenje

Električni skiroji se štejejo za motorna vozila in osebe, ki imajo v krvi več kot 1,1 promila alkohola, so za vožnjo popolnoma nesposobne.

Električni skiroji se štejejo za motorna vozila in osebe, ki imajo v krvi več kot 1,1 promila alkohola, so za vožnjo popolnoma nesposobne. Foto: Getty Images

V Nemčiji za voznike pod vplivom alkohola veljajo precej stroga pravila, pa ne le za voznike avtomobilov, temveč tudi električnih skirojev in koles. Nedavno so policisti v Oldenburgu ustavili prijatelja, ki sta se vozila na električnem skiroju. Sovoznik, ki je stal za voznikom, je bil opit, v krvi je imel 1,2 promila alkohola. Kljub temu, da opiti ni upravljal električnega skiroja, so mu policisti za nekaj časa odvzeli vozniško dovoljenje, ob pritožbi pa mu ni ugodilo niti sodišče.

Kot so policisti pojasnili v poročilu, lahko pijanemu sopotniku na električnem skiroju začasno odvzamejo vozniško dovoljenje, če se drži za volan. V konkretnem primeru je obtoženi stal za voznikom električnega skiroja in se držal za volan. Okrožno sodišče v Oldenburgu mu je zato začasno odvzelo vozniško dovoljenje, poroča HAK. Sodišče je pritožbo tožene stranke zavrnilo, pomagalo pa ni niti dejstvo, da lahko na hitrost vožnje vpliva le voznik spredaj.

Električni skiroji se štejejo za motorna vozila in osebe, ki imajo v krvi več kot 1,1 promila alkohola, so za vožnjo popolnoma nesposobne, so še navedli in dodali, da je pri kolesarjih meja za odvzem vozniškega dovoljenja 1,6 promila.