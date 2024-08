V Franciji strmoglavili vojaški letali rafale: en pilot preživel, druga dva iščejo

V prefekturi Meurthe-et-Moselle, kjer naj bi strmoglavili letali, niso komentirali vzroka in okoliščin strmoglavljenja letal blizu kraja Colombey-les-Belles nedaleč od Nancyja. Oblasti so sicer pozvale tamkajšnje prebivalce, naj se izogibajo območju strmoglavljenja.

Tiskovna predstavnica francoske vojske je za dpa potrdila, da sta bili v incidentu udeleženi vojaški letali rafale.

#UPDATE : According to French Defense Minister Sebastien Lecornu, 1 pilot found alive after two Rafale fighter jets collide in mid-air in eastern France.#Rafale #RafaleCollision #RafaleCollide #France #FrenchDefenseMinister #SebastienLecornu #BreakingNews #JUSTIN pic.twitter.com/NBsIsCGLVZ