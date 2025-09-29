Strelski napad na mormonsko cerkev v ameriški zvezni državi Michigan je v nedeljo zahteval najmanj štiri življenja, najmanj osem ljudi pa je ranjenih, poročajo ameriški mediji. Napad bi naj izvedel 40-letni veteran vojne v Iraku, ki je cerkev polil z bencinom in jo zažgal, medtem ko je bilo v njej na nedeljski maši več sto vernikov. Nekaj ur kasneje je v Severni Karolini v baru prišlo do novega streljanja, v katerem so umrli trije ljudje.

Napad na mormonsko cerkev v kraju Grand Blanc Township med Detroitom in Flintom je izvedel 40-letni Thomas Jacob Sanford, poroča New York Post.

Sanford je najprej zapeljal svoj poltovornjak, okrašen z ameriškimi zastavami, skozi vhodna vrata cerkve, nato pa začel streljati po vernikih.

Policija je posredovala hitro in strelca ubila, vendar je pred tem cerkev polil z bencinom in jo zažgal. Zaradi tega bo žrtev verjetno še več, poroča CNN. Motiv za napad do sinoči ni bil znan.

Odlikovan voja

V cerkvi naj bi bilo med napadom več sto ljudi, zločin pa preiskuje zvezna policija FBI. Sanford je služil kot vodnik marincev od leta 2004 do leta 2008 in je dobil več medalj. V Irak so ga poslali na služenje leta 2007, poroča CNN, ki se sklicuje na uradne podatke marincev.

Nekaj ur za napadom v Michiganu je drugi veteran iraške vojne Nigel Edge streljal na bar v mestu Southport v Severni Karolini in ubil tri ljudi, osem pa jih ranil, poroča CNN. Policija ga je po napadu aretirala, motiv za napad pa uvodoma ni bil znan.