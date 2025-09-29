Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
6.38

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
požar smrtne žrtve ZDA strelski napad

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 6.38

36 minut

Strelski napad na mormonsko cerkev: najmanj štirje mrtvi

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
streljanje v mormonski cerkvi | Po streljanju v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v Burtonu so se zbrali ljudje pri molitvi proti nasilju. | Foto Reuters

Po streljanju v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v Burtonu so se zbrali ljudje pri molitvi proti nasilju.

Foto: Reuters

Strelski napad na mormonsko cerkev v ameriški zvezni državi Michigan je v nedeljo zahteval najmanj štiri življenja, najmanj osem ljudi pa je ranjenih, poročajo ameriški mediji. Napad bi naj izvedel 40-letni veteran vojne v Iraku, ki je cerkev polil z bencinom in jo zažgal, medtem ko je bilo v njej na nedeljski maši več sto vernikov. Nekaj ur kasneje je v Severni Karolini v baru prišlo do novega streljanja, v katerem so umrli trije ljudje.

Napad na mormonsko cerkev v kraju Grand Blanc Township med Detroitom in Flintom je izvedel 40-letni Thomas Jacob Sanford, poroča New York Post.

Sanford je najprej zapeljal svoj poltovornjak, okrašen z ameriškimi zastavami, skozi vhodna vrata cerkve, nato pa začel streljati po vernikih.

Policija je posredovala hitro in strelca ubila, vendar je pred tem cerkev polil z bencinom in jo zažgal. Zaradi tega bo žrtev verjetno še več, poroča CNN. Motiv za napad do sinoči ni bil znan.

Odlikovan voja

V cerkvi naj bi bilo med napadom več sto ljudi, zločin pa preiskuje zvezna policija FBI. Sanford je služil kot vodnik marincev od leta 2004 do leta 2008 in je dobil več medalj. V Irak so ga poslali na služenje leta 2007, poroča CNN, ki se sklicuje na uradne podatke marincev.

Nekaj ur za napadom v Michiganu je drugi veteran iraške vojne Nigel Edge streljal na bar v mestu Southport v Severni Karolini in ubil tri ljudi, osem pa jih ranil, poroča CNN. Policija ga je po napadu aretirala, motiv za napad pa uvodoma ni bil znan.

Vojska na ulicah Bruslja
Novice Belgija razmišlja o napotitvi vojakov na ulice Bruslja
Po streljanju v mormonski cerkvi v Grand Blancu v ameriški zvezni državi Michigan
Novice Po streljanju v cerkvi izbruhnil požar. Oglasil se je Trump. #foto #video
Dallas, streljanje
Novice V streljanju v pripornem centru v Dallasu dva mrtva in en ranjen #video
romsko naselje Brezje
Novice Streljanje v romskem naselju Brezje: policija prijela 38-letnika
streljanje v Pensilvaniji
Novice V streljanju v Pensilvaniji ubiti trije policisti
požar smrtne žrtve ZDA strelski napad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.