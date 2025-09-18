Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
7.05

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Pensilvanija smrtne žrtve policija streljanje ZDA

Četrtek, 18. 9. 2025, 7.05

32 minut

V streljanju v Pensilvaniji ubiti trije policisti

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
streljanje v Pensilvaniji | Policisti naj bi bili ustreljeni v okviru preiskave nasilja v družini, navaja francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Reuters

Policisti naj bi bili ustreljeni v okviru preiskave nasilja v družini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

V ameriški zvezni državi Pensilvanija so bili v sredo v spopadu z oboroženim napadalcem ubiti trije policisti, dva pa sta huje poškodovana in v kritičnem stanju. Policija je sporočila, da so napadalca ustrelili in ubili, poročajo tuji mediji.

Incident se je zgodil v sredo popoldne v občini Codorus v okrožju York približno 200 kilometrov jugozahodno od Philadelphie. Trije policisti so bili ubiti, dva huje ranjena pa so odpeljali v bližnjo bolnišnico. Zdravniki so njuno stanje opisali kot kritično, a stabilno.

"Lahko potrdim, da je bilo danes ustreljenih pet policistov, trije so umrli," je dejal predstavnik policije Christopher Paris. Dodal je, da je preiskava povezana z družinskimi odnosi, drugih podrobnosti ni razkril.

Policisti naj bi bili ustreljeni v okviru preiskave nasilja v družini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Javnost ni v nevarnosti

Zaradi streljanja so zaprli bližnje šolsko okrožje v Spring Grovu, majhnem mestu s približno 2.500 prebivalci. Oblasti so kasneje sporočile, da šola ni bila prizadeta in da ni nevarnosti za javnost, poroča britanski BBC.

Guverner Pensilvanije Josh Shapiro, ki je v sredo popoldne prispel na prizorišče, se je srečal z družinami ubitih policistov, poročajo lokalni mediji. Vidno pretresen je na novinarski konferenci dejal: "Takšno nasilje ni v redu. Kot družba se moramo izboljšati."

V ZDA vsako leto na tisoče ljudi umre v incidentih s strelnim orožjem. Po umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, ki je bil minuli teden ustreljen v kampusu univerze Utah Valley, je razpoloženje v državi še posebej napeto.

Dunaj, streljanje
Novice V streljanju na Dunaju najmanj dva mrtva
Charlie Kirk, univerza, streljanje
Novice V streljanju v Utahu ubit Trumpov podpornik in vplivni aktivist Charlie Kirk
Minneapolis
Novice Starši ubitih učencev v streljanju v Minneapolisu: Odpravite vzroke!
avstralska policija
Novice Osumljenec za streljanje v avstralski Viktoriji še vedno na begu
Pensilvanija smrtne žrtve policija streljanje ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.