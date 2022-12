Streljanje v središču Pariza: ubil je najmanj dva človeka

V središču Pariza je danes prišlo do streljanja, v katerem sta bila po navedbah policije ubita dva človeka, še štirje so bili ranjeni, dva huje. Policisti so strelca, po navedbah tožilstva starega od 60 do 70 let, kmalu prijeli in sporočili, da je nevarnosti konec. Motiv za napad za zdaj ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.