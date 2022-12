Francoski nogometaši žrtve rasističnih spletnih napadov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski nogometaši Randal Kolo Muani, Aurelien Tchouameni in Kingsley Coman (na sliki) so bili deležni rasističnih zmerljivk na družbenih omrežjih.

Francoski nogometaši Randal Kolo Muani, Aurelien Tchouameni in Kingsley Coman (na sliki) so bili deležni rasističnih zmerljivk na družbenih omrežjih. Foto: Reuters

Štirje francoski nogometaši so bili po koncu finalne tekme svetovnega prvenstva v Katarju, ko je Francija izgubila proti Argentini po enajstmetrovkah, žrtve spletnih napadov.

Randal Kolo Muani, ki je imel v 120. minuti izjemno priložnost za zmagoviti gol, a je zadel argentinskega vratarja, ter Aurelien Tchouameni in Kingsley Coman, ki sta zgrešila enajstmetrovki, so bili deležni rasističnih zmerljivk na družbenih omrežjih. Kolo Muani je moral na svojem Instagram profilu celo izklopiti možnost komentarjev zaradi žaljivk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na dogajanje so se odzvali pri münchenskem Bayernu, kjer igra Coman, in svojega igralca podprli. "FC Bayern ostro obsoja rasistične napade na Comana. Stojimo za tabo, King. Za rasizem v športu ni prostora," so v nemškem klubu zapisali na Twitterju.

Po poročanju časnika L'Equipe pa so spletni nadlegovalci napadli tudi vratarja Huga Llorisa, ker ni ubranil nobene argentinske enajstmetrovke.

Preberite še: