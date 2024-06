Stoltenberg pozval Kanado k povečanju izdatkov za obrambo

"Kanada mora izpolniti minimalni cilj Nata glede obrambnih izdatkov in predstaviti načrt, kako ga bo dosegla, s čimer bo avtoritarnim režimom pokazala, da so zahodni zavezniki usklajeni," je dejal Stoltenberg.

"Položaj Kanade v Natu je močan, hkrati pa seveda pričakujemo, da bodo vse zaveznice izpolnile obljubo o dvoodstotnem vlaganju," je še dejal na dogodku, ki ga je v Ottawi gostilo kanadsko združenje za Nato.

Stoltenberg izrazil zaskrbljenost.

Kanadski obrambni minister Bill Blair je na istem dogodku obljubil, da bo cilj sčasoma dosežen, saj ruska vojna v Ukrajini povečuje nevarnost razširitve konflikta v Evropi. Napovedal je, da se bodo kanadski obrambni izdatki do leta 2029 povečali na najmanj 1,75 odstotka BDP. Dodatna poraba za novo podmorniško floto ter integrirane sisteme zračne obrambe in raketne sisteme bo verjetno presegla dva odstotka, je dejal.

Kanada naj bi letos za obrambo namenila 1,37 odstotka svojega BDP, poroča časopis Globe & Mail.

Stoltenberg je izrazil tudi zaskrbljenost glede ruske podpore severnokorejskemu jedrskemu in raketnemu programu ter kitajske podpore ruskemu vojnemu gospodarstvu z zagotavljanjem elektronike, ki se uporablja v orožju in bojih proti Ukrajini.

"Zato je odgovor, da ko so vse bolj povezani, vsi avtoritarni režimi, kot so Severna Koreja, Kitajska, Iran in Rusija, potem je še toliko bolj pomembno, da smo povezani kot države, ki verjamejo v svobodo in demokracijo," je dejal.

Poraba za obrambo je bila tudi ena od tem kasnejšega pogovora Stoltenberga s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

Great to see my friend & Prime Minister @JustinTrudeau to thank him for #Canada’s contributions to #NATO. At the upcoming #NATOSummit we will take important decisions on deterrence & defence, support for #Ukraine, and our global partnerships. pic.twitter.com/2aVLUD7nRC