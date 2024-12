Število smrtnih žrtev eksplozije, ki je v ponedeljek odjeknila v rafineriji italijanske naftne družbe Eni v bližini Firenc, se je povzpelo na štiri, potem ko so reševalci v ruševinah našli trupli še dveh delavcev, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Enega človeka po eksploziji še pogrešajo, devet ljudi je bilo poškodovanih, nekateri med njimi huje.

Žrtve eksplozije in pogrešani so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa uslužbenci, stari med 45 in 62 let.

Vzrok eksplozije po navedbah podjetja Eni ni znan. Preiskavo o vzroku je uvedel tudi urad državnega tožilca.

Na območju pretakališča v skladišču goriva v Calenzanu severozahodno od Firenc je v ponedeljek ob eksploziji izbruhnil požar. Na prizorišču se je še nekaj ur po izbruhu vil gost dim. Lokalne oblasti so prebivalce v bližini rafinerije v ponedeljek pozvale, naj imajo zaprta okna.