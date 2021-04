Steinmeier Nemce pozval k enotnosti

"Želimo in moramo se spominjati ljudi, ki so od začetka pandemije umrli. Danes se želimo kot družba spomniti tistih, ki so v teh temnih časih umrli osamljeni in pogosto tudi težke smrti," je Steinmeier povedal v govoru na spominski slovesnosti, ki so ga objavili na spletni strani njegovega urada.

"Imam vtis, da se kot družba premalokrat zavedamo, da so za vsemi temi številkami človeške usode, ljudje. Njihovo trpljenje in smrti so pogosto ostale nevidne javnosti," je po poročanju STA povedal Steinmeier.

Dejal je še, da se zaveda, da ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, ki so v teh izrednih razmerah nujni, prinašajo tudi trpljenje. Vendar pa ve tudi, da mora politika sprejemati težke, včasih tragične odločitve, da bi preprečili še večjo katastrofo.

"Zberimo moč za pot naprej"

"Vsi, tudi politika, smo se morali učiti, smo napredovali. Kjer so bile napake ali zamude, moramo popraviti. A ne danes," je izpostavil.

"Moja prošnja danes je, da govorimo o bolečini, trpljenju in jezi. Vendar se ne smemo izgubiti v medsebojnem obtoževanju, gledanju nazaj, ampak še enkrat zberimo moč za pot naprej, pot iz te pandemije, po kateri bomo šli, če bomo šli skupaj," je še izpostavil nemški predsednik na slovesnosti v berlinski koncertni dvorani Konzerthaus.

Popoldanske slovesnosti so se poleg Steinmeierja udeležili tudi kanclerka Merklova, predsednika obeh domov parlamenta in predsednik ustavnega sodišča.

Foto: Reuters Že dopoldne je v spominski cerkvi cesarja Viljema v Berlinu potekalo ekumensko bogoslužje, s katerim so se spomnili žrtev covid-19 v Nemčiji.

Oblasti svarijo, da bo virus zahteval še veliko žrtev

Po podatkih Inštituta Roberta Kocha je koronavirusna bolezen doslej v tej državi zahtevala 79.914 smrtnih žrtev, od tega 67 v zadnjem dnevu, poročajo tuje tiskovne agencije. V zadnjih 24 urah so potrdili še več kot 19 tisoč novih okužb z novim koronavirusom. Zdravstvene oblasti sicer svarijo, da bo virus zahteval še veliko žrtev.

Vlada Merklove si zato prizadeva za več pooblastil za uvedbo omejitvenih ukrepov, s katerimi bi zajezili širjenje koronavirusa. V parlament je vložila predlog spremembe zakonodaje o nalezljivih boleznih, ki vključuje tudi t. i. zvezno nujno zavoro. To bi pomenilo, da bi bila vsaka regija v vsaki nemški zvezni deželi, kjer bi sedemdnevna incidenca novih okužb na 100 tisoč prebivalcev vsaj tri zaporedne dneve presegala 100, zakonsko obvezana uvesti enoten nabor ukrepov za zajezitev epidemije, ki ga bo opredelila zvezna vlada.