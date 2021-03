Stanje v Braziliji vse slabše, prvič umrlo več kot 2000 ljudi v enem dnevu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Braziliji so prvič doslej potrdili več kot 2000 smrti zaradi covida-19 v enem dnevu. Umrlo je 2286 covidnih bolnikov, potrdili pa so še 79.876 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo v sredo zvečer objavljeni podatki brazilskega ministrstva za zdravje.

V tej južnoameriški državi, ki ima okoli 210 milijonov prebivalcev, je doslej umrlo 270.656 covidnih bolnikov. Potrdili so več kot 11,2 milijona okužb z novim koronavirusom. Več primerov so zabeležili samo v ZDA in Indiji, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Brazilija, kjer so proti covidu-19 začeli cepiti januarja, je ena najhuje prizadetih držav v pandemiji na svetu. Zdravstveni sistemi so se zrušili že v več mestih.

Brazilski raziskovalni inštitut Fiocruz opozarja, da sta intenzivno gibanje ljudi in naraščajoče širjenje virusa pripomogla k pojavu bolj nalezljivih različic koronavirusa v Braziliji, predvsem različice P.1, ki se je prvič pojavila v Amazoniji.

Lokalni politiki razumejo resnost razmer in so v zadnjem času zaostrili ukrepe za zajezitev virusa. Medtem predsednik Brazilije Jair Boslonaro, ki že od izbruha zmanjšuje nevarnost virusa in dvomi v smiselnost cepljenja, še naprej zavrača ukrepe, češ da škodijo gospodarstvu.