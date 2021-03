V Braziliji bolnišnice na robu zloma, v torek umrlo skoraj dva tisoč ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Braziliji je v torek umrlo skoraj dva tisoč covidnih bolnikov, kar je največ doslej v enem dnevu. Ob zaostrovanju epidemioloških razmer v državi so bolnišnice na robu zloma, cepljenje pa napreduje počasi.

Glede na podatke zdravstvenega ministrstva so v torek zabeležili 1.972 smrti zaradi covid-19. Pred tem je največ covidnih bolnikov v enem dnevu umrlo 3. marca, ko je življenje izgubilo nekaj več kot 1.900 okuženih z novim koronavirusom, navaja STA.

Umrlo že skoraj 270 tisoč ljudi

Skupno je doslej v Braziliji umrlo že 268.370 obolelih s covid-19, kar je za ZDA najvišje število na svetu. Okužb z novim koronavirusom so od začetka pandemije potrdili 11,1 milijona, v zadnjem dnevu več kot 70.700.

V državi se obenem močno zaostrujejo razmere v bolnišnicah. Intenzivne enote so v prestolnicah 25 od 27 zveznih držav več kot 80-odstotno zasedene, razkriva danes objavljeno poročilo inštituta za javno zdravje Fiocruz.

Brazilija predstavlja "grožnjo človeštvu"

"Boj proti covid-19 je bil izgubljen leta 2020, in niti najmanjše možnosti ni, da bi te tragične okoliščine obrnili v prvi polovici leta 2021," je dejal epidemiolog Jesem Orellana z inštituta za javno zdravje. "Največ, kar lahko naredimo, je upati na čudež množičnega cepljenja ali radikalne spremembe upravljanja pandemije," je dodal in menil, da trenutno Brazilija predstavlja "grožnjo človeštvu", še poroča STA.

Predsednik pozval Brazilce, naj se nehajo pritoževati glede covid-19

Predsednik Jair Bolsonaro, ki zanemarja nasvete strokovnjakov glede boja proti novemu koronavirusu, je minuli teden pozval Brazilce, naj se nehajo pritoževati glede covid-19, in obnovil napade na omejitvene ukrepe. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je državo pozval, naj sprejme odločnejše ukrepe, sicer bi lahko stanje v njej vplivalo na sosednje in tudi bolj oddaljene države, piše STA.

Cepljenje proti covid-19 v državi medtem poteka počasi. Prvi odmerek cepiva je prejelo 8,6 milijona ljudi oz. približno štirje odstotki prebivalstva. V uporabi sta kitajsko cepivo CoronaVac in cepivo AstraZenece, še poroča STA.