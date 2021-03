Avstralija si želi kolektivnega pritiska na EU

V ZDA so v ponedeljek po podatkih univerze Johnsa Hopkins prvič po treh mesecih in pol potrdili manj kot tisoč smrti zaradi covida-19 v enem dnevu. V 24 urah je umrlo 749 covidnih bolnikov, na vrhuncu epidemije pa so 12. januarja v ZDA zabeležili 4.473 smrti, povezanih z novim koronavirusom.

Nazadnje so v ZDA manj kot tisoč smrti zaradi covida-19 v enem dnevu potrdili 29. novembra lani, ko je umrlo 822 covidnih bolnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To kaže, da se v ZDA epidemija še naprej upočasnjuje.

Število novih okužb in smrti zaradi covida-19 se je v ZDA tako znižalo na raven pred prazniki konec lanskega leta, ki so jih zaznamovala potovanja in druženje, kar je širjenje virusa spodbudilo.

V ZDA je v polnem razmahu kampanja cepljenja prebivalstva. Doslej je popolno zaščito s cepljenjem prejelo skoraj 10 odstotkov oziroma približno 31,5 milijonov Američanov, poroča AFP.

K rasti sicer previdnega optimizma v ZDA je v ponedeljek prispevalo tudi sporočilo ameriškega centra za nadzor nad boleznimi (CDC), da se lahko cepljeni v majhnih skupinah znova družijo v zaprtih prostorih brez zaščitnih mask ali upoštevanja socialne distance.

Ameriški senat je v soboto potrdil paket ameriškega predsednika Joeja Bidna za okrevanje gospodarstva ZDA po pandemiji covida-19, ki je vreden 1900 milijard ameriških dolarjev in ki bo dodatno okrepil obsežno strategijo cepljenja. (STA)