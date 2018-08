Srečneža sta se za las izognila smrti. Očetu treh otrok to ni uspelo. #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko se je ustavil, se je takoj umaknil na varno. Odnesel jo je brez poškodb, a je bil v hudem šoku. "Videl sem, kako se je zrušila cesta vključno z vsemi avtomobili, ki so bili pred mano," je po poročanju Daily Maila povedal voznik modro-zelenega tovornjaka, čigar fotografije so obkrožile svet.

Video: AP

Njegov avto v globino padel na velikem kosu betona

Eden od redkih srečnežev, ki so ob zrušenju viadukta preživeli 45-metrski padec, je 33-letni nogometaš amaterskega nogometnega kluba Legino Davide Capello. Njegov avto je v globino padel na velikem kosu betona. Reševalci so ga potegnili iz zmečkanega avtomobila, ki je pristal na tleh med tonami železa in drugih ruševin.

"Padel sem skupaj z mostom. Ne vem, kaj me je rešilo. Slišal sem zvok in cesto, ki je padla, z njo pa tudi jaz," je povedal v bolnišnici.

Med žrtvami identificiral svojega zaposlenega

42-letni William Ben Lou Lou, lastnik francoskega selitvenega podjetja, je v Genovo prišel potem, ko je njegova hči na družbenih omrežjih med ruševinami opazila enega od njegovih tovornjakov. V njem sta bila dva njegova romunska delavca, ki sta v Italijo peljala pohištvo.

Poskušal ju je priklicati, a brez uspeha. Pozneje je med žrtvami identificiral enega od delavcev, očeta treh otrok, poroča New York Times. Za drugega Romuna še obstaja upanje, da je morda živ, saj je po besedah policije morebiti v bolnišnici na intenzivni negi.

Upanje, da bodo reševalci pod ruševinami v torek zrušenega avtocestnega viadukta v Genovi še našli preživele, je vse manjše, medtem ko je več sto reševalcev drugo noč nadaljevalo njihovo iskanje. Notranji minister Matteo Salvini je v sredo zvečer dejal, da se na žalost zdi, da je pod ruševinami še več žrtev.



Uradno število smrtnih žrtev je 39, ranjenih je 16 ljudi, od tega jih je devet v kritičnem stanju. Glavni tožilec v Genovi Francesco Cozzi je sicer v sredo dejal, da je v zrušenju umrlo 42 ljudi, vendar pa ta številka uradno ni bila potrjena. Pogrešajo več deset ljudi. STA