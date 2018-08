V Genovi se je zrušil avtocestni viadukt, več kot enajst mrtvih pod ruševinami #foto #video

V Genovi se je zrušil avtocestni viadukt. Zrušilo se je okoli sto metrov konstrukcije. Med ruševinami je ujetih več vozil, po zadnjih poročanjih naj bi bilo vsaj enajst ljudi mrtvih, dvanajst ranjenih. Na kraj dogodka so že prispeli gasilci in reševalna vozila.

Ključni poudarki:



- Zrušil se je most Morandi, del viadukta Polcevera v obmorski regiji Ligurija.



- Po zadnjih podatkih je ujetih več vozil in ljudi. Več kot enajst ljudi je mrtvih, dvanajst ranjenih so odpeljali v bližnjo bolnišnico.



- Zaradi močnega deževja so že razglasili oranžni alarm.



- Na mostu, ki so ga odprli leta 1967, je v zadnjih letih potekalo več vzdrževalnih del.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Most se je zrušil na železniške tire in stanovanjke bloke

Večstometrski most Morandi, ki je bil del viadukta Polcevera, se je zrušil in pod seboj pokopal več vozil, poroča italijanski časnik Corriere della Sera. Na kraj dogodka so že prispeli gasilci, reševalna vozila in vodniki reševalnih psov, ki bodo v močnem dežju pod ruševinami pomagali iskati žrtve nesreče.

Porušena celotna konstrukcija

Zrušila se je celotna konstrukcija viadukta, ki se razprostira nad sotesko Sampierdarena na severozahodu Italije. Približno sto metrov mostu se je zrušilo na tla naseljenega območja ter pod seboj pokopalo več vozil in ljudi. Po poročanju pristojnih je pod ruševinami pokopanih najmanj deset vozil.

Foto: Reuters

Most zgradili v 60. letih

Viadukt povezuje avtocesto A10 s cesto Genova-Savona, po kateri se pride do trgovskega pristanišča in trajektnih terminalov. V bližini viadukta se nahaja tudi letališče Cristoforo Colombo. Eno glavnih vozišč, ki se je razprostiralo nad potokom Polcevera, je bilo poimenovano po njegovem glavnem arhitektu Riccardu Morandiju.

Most so gradili med letoma 1963 in 1967, zaradi vizualnih podobnosti pa se ga je oprijelo tudi ime Brooklyn Bridge (v prevodu Brooklynski most). Konstrukcija mostu je bila izdelana iz armiranega betona. Dolg je bil več kot kilometer, visok pa približno 90 metrov.

Most so odprli 4. septembra 1967 v navzočnosti takratnega predsednika Giuseppeja Saragata. Zadnja leta je na mostu potekalo več vzdrževalnih del.

V Liguriji več ur neprestano dežuje

Zaradi močnih večurnih padavin je civilna obramba razglasila oranžni alarm. Tako cesta A10 Genova-Savona kot tudi del ceste A7 Milano-Genova sta zaradi tega v obeh smereh zaprta. Viadukt je veljal za enega glavnih vozišč Ligurije.

Foto: Reuters

Policija poroča o velikem številu ujetih

Policijski viri navajajo, da je pod ruševinami ujetih veliko žrtev, točno število teh je za zdaj neznano. Minister za infrastrukturo in promet Danilo Toninelli, ki bo v Genovo prispel jutri, je dogodek že označil za tragedijo.

Posnetki so že zaokrožili po družbenih omrežjih, oglašajo pa se že tudi prvi očividci. Eden izmed njih je tudi Alberto Lercari, ki je bil v času zrušenja na mostu Morandi. "Videl sem ljudi teči in kričati, bilo je grozno. Videl sem, kako se je most porušil," poroča Corriere della Sera.