Znamenita Hudičeva brv, ki jo je v vodni ujmi avgusta 2023 odnesla narasla Poljanska Sora, ponovno povezuje središče Škofje Loke s Puštalom. Priljubljeno povezavo za pešce so v preteklih mesecih postavili na novo. Uradno odprtje brvi so načrtovali za danes, a so ga zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na prihodnjo sredo.

Pri rekonstrukciji brvi so morali razmisliti o prilagoditvah, da je potencialne nove visoke vode ne bi znova odnesle. Tako so novo brv dvignili za približno en meter nad koto stoletnih vod. Zaradi dviga brvi so morali prilagoditi tudi navezavo na okoliški teren v Puštalu in na Fužinski ulici.

Takšna, kot so jo poznali, a z nekaj spremembami

Lesena brv s kovinsko podkonstrukcijo je podprta s sedmimi betonskimi temelji, medtem ko jih je bilo prej 12.

Zaradi manjšega števila betonskih temeljev oziroma podpor in dviga brvi se je povečala pretočnost reke. Foto: STA

Za novo brv so morali pridobiti pozitivno mnenje direkcije za vode in hkrati sodelovati z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da je brv v čim večji meri ohranila prejšnjo podobo. 286 tisoč evrov vredno rekonstrukcijo brvi, ki je stekla lansko jesen, je izvedlo podjetje Kontima inženiring iz Selc s partnerjem Mapri Proasfalt.

Škofjeloški župan Tine Radinja je ocenil, da je nova brv čudovita. "Mislim, da smo skupaj z izvajalci našli dober kompromis med zahtevami direkcije za vode in zahtevami spomeniškega varstva, tako da je brv čim bolj takšna, kot smo jo poznali in smo je bili navajeni, vendar da je hkrati višja in varnejša," je izpostavil župan.

Kot je poudaril, Hudičeva brv ni le most čez Soro, temveč je tudi simbol povezanosti, vztrajnosti in skupnosti. Foto: STA

"Ločani jo nosimo v srcu kot del našega vsakdana in kot most, ki povezuje. Ko so jo poplave odnesle, smo vedeli, da je ne bomo le obnovili, temveč ji bomo vdihnili novo življenje, da bo spet edinstvena, prav posebna, naša. Zdaj je znova tukaj, trdna in pripravljena, da ponovno poveže bregova in ljudi," je v vabilu na uradno odprtje brvi, ki je že prehodna, zapisal župan.

Foto: STA Foto: STA

Hudičeva brv je bila ponovno vzpostavljena kot prva izmed treh premostitev Sore za pešce, ki jih je škofjeloška občina izgubila v predlanskih poplavah. Za most pod Retečami je v teku izbor za izvajalca del, zato župan računa, da bodo dela stekla v kratkem. Prav tako verjame, da bo še letos izdelan tudi most med Hosto in Suho, ki ga pogrešajo predvsem šolarji in sprehajalci.